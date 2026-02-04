Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097762
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Barnala News: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 395/25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:19 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Barnala News: ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 395/25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30–35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਹਰਾ-ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

Barnala Tree CuttingHigh Court Order Violation Punjabpunjabi news

Trending news

Mohali murder case
ਮੋਹਾਲੀ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Diljot Sharma Death Case
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
mumbai airport
ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ Air India ਅਤੇ Indigo ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ
Harassment news
ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ
earth
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਧਮਾਕੇ.... ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ?
Fazilka Loot News
ਟੈਂਪੂ ਉਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ; ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Punjab Government Ashirwad Yojana
ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 51,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Kisan-Mazdoor Sangharsh Committee
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Rahul Gandhi
‘ਗਦਾਰ ਦੋਸਤ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Shehzad Poonawalla
BJP ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ