Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਨਮਰਗ ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ

ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਨਮਰਗ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ

Barnala News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:25 PM IST
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਨਮਰਗ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਆਟੋ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Jagraon News3 hrs ago
2
jalandhar news10:53 AM IST
3
IGMC Shimla10:45 AM IST
4
amritsar news10:33 AM IST
5
CM Sukhvinder Singh Sukhu10:22 AM IST