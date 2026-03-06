Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131554
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ Lottery ਵਿਜੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦਿਆਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:22 PM IST

Trending Photos

50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ Lottery ਵਿਜੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਬਰਨਾਲਾ(ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ):  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਜੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦਿਆਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਜੇਤਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਜੇਤਾ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

TAGS

BarnalaLottery

Trending news

Barnala
50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ Lottery ਵਿਜੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
Badshah
Badshah ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
Amritsar Police
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 5 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 34 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ
Punjab Budget Session
Punjab Budget 2026 Live: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
Punjab Police Recruitment 2026
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
AAP Punjab Government
ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਮੁੜ ਬਹਾਲ
Governors
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ List
CBSE 10 Exam Cancelled
Class 10 Exam Cancelled: ਰੱਦ ਹੋਈ CBSE 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
punjab weather
Punjab Weather: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇਗੀ ਅੱਗ!
Phagwara Panchayat Samiti Election
ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਣੀ ਵਾਈਸ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ