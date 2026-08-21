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ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Barnala Road Accident: ਬਰਨਾਲਾ-ਮਾਨਸਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੰਢਿਆਇਆ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:09 AM IST
ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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