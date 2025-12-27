ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ

MP Meet Hayer wife Gurveen Kaur gives birth to son: ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
MP Meet Hayer wife Gurveen Kaur gives birth to son: ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।