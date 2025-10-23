Advertisement
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Barnala news: ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:11 PM IST

ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Barnala news: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਮੋਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਪੰਚ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲਈ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

