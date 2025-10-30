Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2981172
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

Barnala News : ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:20 PM IST

Trending Photos

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

Barnala News (ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 160 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਪੀਡੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Captain Amarinder Singh: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਐਮਈਆਈ ਅਤੇ ਸੀਈਆਈਆਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohali News: ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਜਾਲ; ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

 

TAGS

barnala newsBarnala PoliceMobile Phones Recoverpunjabi news

Trending news

barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
dengue
बिलासपुर में बढ़ रहे डेंगू के मामले, त्रिलोक जमवाल ने सरकार को बताया लापरवाह
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ
Trump Xi Jinping meeting
ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਚੀਨ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਟੈਰਿਫ
Stock Market Crashes
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੋਈ ਕਰੈਸ਼; ਸੈਂਸੈਕਸ 237 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
Batala News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Mohali News
ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਜਾਲ; ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Ludhiana News
ਬੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Aqeel Akhtar death
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ-ਐਸਆਈਟੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਂਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ; ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ