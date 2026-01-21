Advertisement
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 43 ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Barnala Police News: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 11 ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:55 PM IST

Barnala Police News: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 11 ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਵੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 43 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬੰਬੀਹਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

