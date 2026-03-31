Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3160265
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਬੁਕ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ “ਡਿਲੀਵਰ” ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਆਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਡਿਲੀਵਰ” ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ AFSO ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

barnala newsGas Agency ProtestPUNSUP Gas Cylinder issuepunjabi news

