Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3043215
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, BSF ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, BSF ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ

ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਮੱਲੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ (31), ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮਸੀਹ (21) ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗੁਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ BSF ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਮਾਨਾਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਗੁਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪਿਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

TAGS

#accident

Trending news

Prashant Veer
CSK ਨੇ ਇਸ 20 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ; ਜਡੇਜਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ, ਲਗਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
Bikram Singh Majithia
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Rana Balachauria Murder Case
मोहाली फायरिंग में मारे गए राणा बलाचौरिया का हिमाचल के राजघराने से था गहरा नाता
School Holiday Announced
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ! ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ
brain stroke
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖ਼ਤਰਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਵਧਾਨ
Sports Minister
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
cng cars
CNG ਕਾਰ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Punjab Himachal Toll Dispute
ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
dharamshala news
धर्मशाला में शौर्य और बलिदान के साथ मनाया गया विजय दिवस
Mexico
ਭਿਆਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ! ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ