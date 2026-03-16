Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3142824
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ

Barnala Theft News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:54 PM IST

Trending Photos

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ

Barnala Theft News: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 10–12 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ।

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੂਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ Punjab Police ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Barnala Theft NewsBarnala Robbery Casepunjabi news

