Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗ

Barnala Crop Damage News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:18 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗ

Barnala Crop Damage News: ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ, ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

