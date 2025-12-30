Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058170
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 24 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:26 AM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 24 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਲ ਕਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਤੇਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ (Surrey) ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

Barnala

Trending news

mumbai
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ! ਬੱਸ ਨੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 4 ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਜ਼ਖਮੀ
Jasbir Jassi
ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਆਹ
Punjab weather news
Punjab Weather: ਮੀਂਹ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ! IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Alert
bangladesh
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਸੰਬਰ 2025
amritsar news
ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
Delhi government
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ AI ਆਧਾਰਿਤ IGMS ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Tarunpreet Singh Sond
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Gurdaspur News
ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ