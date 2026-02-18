ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ;ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਰੋਗਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਤਲਾਬ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 24 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪ, ਮ੍ਰਿਗਲ, ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੋਹੂ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਪੰਗਾਸ ਵੀ ਪਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 45 ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਗਾਸੀਅਸ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਲਾਬ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਡਿਆਏ ਦਾ 33 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਛੀ ਤਲਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।