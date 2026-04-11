ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਬੋਚੇ

Batala News: ਆਈਪੀਐਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੀਪੀਐਸ, ਐਸਪੀ-ਆਈਐਨਵੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੀਪੀਐਸ ਡੀਐਸਪੀ, ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਸਿਟੀ, ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀਐਸ/ਆਈਐਨਵੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈ/ਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਬਟਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 103 ਮਿਤੀ 31-3-2026 ਜੁਰਮ 109, 3 (5) ਬੀ.ਐਨ ਐਸ 25/27-54-59 ਆਰਮ ਐਕਟ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੂਲਿਆਂਵਾਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 6 ਕਿਲੋ 465 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਕ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 6 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਇਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 30-3-2026 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਘਰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 8 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਰਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਜੁਵੈਨਾਇਲ ਹੈ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਕਤ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿਸਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸੀ ਮੂਲਿਆਂਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਵੀ ਪਾਲ ਦੇ ਫਰਦ ਇੰਕਸਾਫ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸੀ ਮੂਲਿਆਂਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਤੀ 9/10-4-2026 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਕਿਲਸ ਤੇ 465 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਥ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 6 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ 30 ਬੋਰ ਤੇ 1,00,000/ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਖਤੀਬਾ ਪਾਸ ਲੁਕਾ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਗਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈ ਮੁੱਕਦਮਾ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।