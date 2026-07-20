ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

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Batala Firing News (ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ): ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹ ਚੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਉਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।