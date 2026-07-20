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ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

Batala Firing News : ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹ ਚੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:25 PM IST
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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