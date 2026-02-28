Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3125676
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਟਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ; ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

  ਬਟਾਲਾ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

ਬਟਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ; ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Batala traffic police controversy:  ਬਟਾਲਾ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਬਿਨ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਟਾਲਾ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਬਿਆਨ

Add Zee News as a Preferred Source

ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਬਿਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

TAGS

Batala NewsTraffic Police Controversypunjabi news

Trending news

Batala News
ਬਟਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ; ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Israel Attack Iran
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 200 ਪਾਰ?
Trump Iran Warning
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ
Donald Trump
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Nurpur news
फतेहपुर में PMKSY 2.0 के तहत 120 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें और कृषि उपकरण वितरित
DSGMC Elections News
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
israel iran conflict
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 30 ਈਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ
Fortified rice
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦ
Kiren Rijiju
कांगड़ा पहुंचे किरण रिजिजू, चंबा के दुर्गम क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की शुरुआत
Iran War 2026
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਚੀਨ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ