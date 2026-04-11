ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Police Inspector Bribe News: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
Trending Photos
Police Inspector Bribe News: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
