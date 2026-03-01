ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

Advertisement
Bathinda Principal Dubai Stuck News: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:54 PM IST

Bathinda Principal Dubai Stuck News: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ), ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ 'ਤੇ 137 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 209 ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲ-ਧਫਰਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ, ਪਾਮ ਜੁਮੇਰਾਹ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

 

