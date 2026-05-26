Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3229590
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਝੜਪ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਤਕਰਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਖਮੀ

Bathinda News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 26, 2026, 07:12 PM IST

Trending Photos

ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਝੜਪ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਤਕਰਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਖਮੀ

Bathinda News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

bathinda newsNagar Nigam Election Clashpunjabi news

Trending news

bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਝੜਪ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਤਕਰਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਖਮੀ
firozpur news
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਬੇਨਕਾਬ, 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Faridkot Ward 17 News
ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, MLA ਦੇ ਪੀਏ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Khanna News
ਖੰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪ, ਆਪ ਸਮਰਥਕ ‘ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
Bilaspur News
“सड़क नहीं तो वोट नहीं”: बिलासपुर में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का किया बहिष्कार
Shimla News
हिमाचल के बागवानों को बड़ी राहत! अब खाते में सीधे आएगा सेब खरीद का पैसा
Sgpc 328 Saroop Case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਟ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
Shimla News
शिमला समर फेस्टिवल 2026 इस बार होगा खास, पूरे शहर में दिखेगा उत्सव का रंग
pathankot news
ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
सरकारी स्कूलों को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: CM सुक्खू