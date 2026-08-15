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ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

Bathinda News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹੀ-ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:12 PM IST
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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