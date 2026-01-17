ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Bathinda Drug Factory Raid: ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Bathinda Drug Factory Raid: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।