Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3077622
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Bathinda Drug Factory Raid: ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:43 PM IST

Trending Photos

ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Bathinda Drug Factory Raid: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Bathinda drug factory raidPunjab drugs control raidpunjabi news

Trending news

Bathinda drug factory raid
ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Ropar tehsil land scam
ਰੋਪੜ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
Shreyas Iyer T20 comeback
25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ T20 ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
Chandigarh Police transfers
ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫੇਰਬਦਲ, SI-ASI ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ
Chandigarh school reopening
ਧੁੰਦ ਘਟਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
CM Bhagwant Mann
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ RDF ਫੰਡ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
Kullu News
पटवारी पर जानलेवा हमला: गिरफ्तारी नहीं हुई तो जारी रहेगी हड़ताल, बोले ऋषभ डोगरा
Sukhbir Badal
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
HRTC Bus Accident
Bus Accident: हवाणी में बड़ा सड़क हादसा! HRTC बस खेतों में पलटी, चालक गंभीर घायल
sangrur accident
ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦੀ ਸੜੀ