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ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ AAP ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

Bathinda News: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:04 AM IST
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ AAP ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ AAP ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
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