Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131963
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

Bathinda Police Arrest Sher Singh Jassa: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:40 PM IST

Trending Photos

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

Bathinda Police Arrest Sher Singh Jassa: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ-2 ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

bathinda newsPunjab PoliceSher Singh Jassapunjabi news

Trending news

Punjab Topper UPSC 2025
ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪਰ
Gurdaspur Encounter Case
19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Mann Governments
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
Budget Session
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ- ਚੀਮਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
Amirtsar News
ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjab Budget Session
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ
Sri Muktsar Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ
BKU Ugrahan Protest
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ