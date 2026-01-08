ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਗੋਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਰੱਖਣੇ" 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਮਨਦੀਪ ਸਹੋਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ "45 ਬੋਰ" ਗੀਤ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗੀਤ "ਗੋਲੀ ਮਹੰਗੀ" ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।