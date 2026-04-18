ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ

Bathinda Hotel Raid News: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮੀ ਹੋਟਲ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:33 PM IST

Bathinda Hotel Raid News: ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 18-04-2026 ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਸ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬਾਹੀਆ ਫੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ/ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 82 ਮਿਤੀ 17-04-2026 ਅ/ਧ 3,4 ਇਮੋਰਲ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸਨ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ 61/01/14 ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ, ਹੈਪੀ, ਵਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਅਜਮੇਰ ਰੋਵ ਠੀਕਰੀਆ ਜੈਪੁਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਾਸੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 03 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ, ਹੈਪੀ, ਵਿੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

