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ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 16, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:49 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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