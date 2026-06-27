/ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

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Bathinda Restaurant News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ₹129 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ₹129 ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ₹129 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ GST ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।