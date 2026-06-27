Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

Bathinda Restaurant News: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ₹129 ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 27, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:52 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Amritsar Police56 min ago
2
Mansa murder case1 hr ago
3
Gagret illegal tree felling1 hr ago
4
Harpreet Singh on SGPC2 hrs ago
5
Harsh Mahajan Health2 hrs ago