Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:44 PM IST

ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿੰਡੀ ਸੈਂਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

 

 

Trending news

bathinda news
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-45 ‘ਚ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
Shimla News
शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह‘ को लेकर बड़ा विवाद! जानें पूरा मामला
CM Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
Ajnala news
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
Amritsar police attack news
ਭਿੰਡੀ ਸੈਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Golden Gate Flyover Construction Scam
ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
jalandhar news
PNB ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ