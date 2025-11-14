Advertisement
ਬਠਿੰਡਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

Bathinda News: ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:34 PM IST

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਏਗਜ਼ੌਸਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

