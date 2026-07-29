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ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

Bathinda Zila Parishad News: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:36 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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