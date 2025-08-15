ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

BBMB Chairman Manoj Tripathi Interview: ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1,500 ਅਤੇ 2,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
BBMB Chairman Manoj Tripathi Interview: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕੁਸਕਿ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਸਕਿ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ।
CISF ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CISF ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2023 ਤੋਂ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ CISF ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CISF ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ 25% ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CISF ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਗੂਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।