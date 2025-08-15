ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2882318
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

BBMB Chairman Manoj Tripathi Interview: ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1,500 ਅਤੇ 2,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

BBMB Chairman Manoj Tripathi Interview: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕੁਸਕਿ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਸਕਿ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ।

CISF ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CISF ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2023 ਤੋਂ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ CISF ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CISF ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ 25% ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1,500 ਅਤੇ 2,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CISF ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਗੂਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

TAGS

BBMB Chairman Manoj TripathiPunjab governmentpunjabi news

Trending news

Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਆਟੋ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ
jalandhar news
ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
Hardeep Singh Mundian
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ
Cabinet Minister Laljit Bhullar
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ
Ludhiana News
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
independence day 2025
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ; ਕਿਹਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
independence day 2025
ਭਾਰਤ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ' ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਗਸਤ 2025
sri keshgarh sahib
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
;