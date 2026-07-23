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70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ? BBMB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

Nangal News: BBMB ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:44 PM IST
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ? BBMB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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