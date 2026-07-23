70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ? BBMB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

राज्य चुनें
Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁਲ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
BBMB ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਫਐਲ (NFL) ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੰਬ-ਅੰਦੌਰਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 26 ਤੋਂ 27 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ BBMB ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
BBMB ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BBMB ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।