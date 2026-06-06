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ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ BBMB ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, IIT ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ

Nangal News: ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ "ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:37 PM IST
ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ BBMB ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, IIT ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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