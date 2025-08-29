ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

Punjab News: ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ।
Punjab News: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਫ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਲ. ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਖ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।