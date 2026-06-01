ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

RCB vs GT IPL 2026 Final: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।
Trending Photos
RCB vs GT IPL 2026 Final: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, 4.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 62 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਈਅਰ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 4 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (1), ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (15) ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ (1) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਆਰਸੀਬੀ, 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 89 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਵਿਡ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 9 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਬਾਦ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭੁਵੀ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜੋ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਸੀਬੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 155 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਦੌੜਾਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਬਾਡਾ 3 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।