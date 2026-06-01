Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3234493
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

RCB vs GT IPL 2026 Final: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:02 AM IST

Trending Photos

ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

RCB vs GT IPL 2026 Final: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੰਗਲੁਰੂ  ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬੰਗਲੁਰੂ  ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ  ਲਈ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, 4.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 62 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਈਅਰ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 4 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (1), ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (15) ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ (1) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਆਰਸੀਬੀ, 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 89 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਵਿਡ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 9 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਬਾਦ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭੁਵੀ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜੋ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਸੀਬੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 155 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਦੌੜਾਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਬਾਡਾ 3 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

TAGS

Bengaluru IPL ChampionBengaluru Beats GujaratIPL 2026 Final

Trending news

Bengaluru IPL Champion
ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Commercial LPG Cylinder Price Hike
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar sahib Today in Punjabi 1 June 2026
Zirakpur liquor Racket
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਬੇਨਕਾਬ
Machhiwara News
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ
Punjab AI Education Initiative
ਪੰਜਾਬ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਏਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ-ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
Phillaur assembly constituency
'ਆਪ' ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਲੋਹਟੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Jalalabad Gurdwara Fire
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ
Punjab Tobacco Free News
ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ