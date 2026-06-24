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ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, BJP-ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

CM Mann on Viral Video Controversy: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 24, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:29 PM IST
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, BJP-ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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