पंजाब के 'मान' ने मंच पर मां को लगाया गले, छलकीं आंखें... बोले- अब मेरी बारी !

चंडीगढ़- पंजाब में चली बदलाव की लहर से आम आदमी पार्टी को मिली बंपर जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है. आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद भगवंत मान संगरूर में लोगों से रूबरू हुए.

भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी मां को गले लगाया. लो नजारा देख सबकी आंखें नम हो गई थी. वो पल अपने आप में ही खास था.

#PunjabElections2022 | AAP CM candidate Bhagwant Mann and his mother Harpal Kaur share an emotional moment as they greet the party workers and supporters in Sangrur. pic.twitter.com/mqmDnB6g72

— ANI (@ANI) March 10, 2022