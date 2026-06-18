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‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ

Aman Arora: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ" ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,076 ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ 310,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਘਟ ਕੇ 0.33% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:12 AM IST
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
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