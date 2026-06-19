Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Phagwara Lok Milni News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ- CM ਮਾਨ
CM Bhagwant Mann12 min ago
2
Organ Donation32 min ago
3
Diljit Dosanjh47 min ago
4
Uttarakhand Clash News1 hr ago
5
amritsar news2 hrs ago