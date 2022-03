ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਪਿੰਡ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੱਜ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ’ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Today marks an important day in the history of Punjab as 3 crore Punjabis will together be sworn in as Chief Minister along with @BhagwantMann. Oath to change this corrupt system & to fulfill dreams of Shaheed-E-Azam Bhagat Singh & Babasaheb Ambedkar

