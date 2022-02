ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਏ ਭੰਗੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੱਡੂ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈਲੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੀ 2022 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

I sincerely thank the Congress High Command and people of Punjab for bestowing their trust in me. As you have seen us work so hard in the last 111 days to take Punjab forward, I assure you to take Punjab and Punjabis on the path of progress with new zeal and dedication. pic.twitter.com/7jW1rBhEkj

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) February 6, 2022