ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

Punjab BJP Announcement: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਹਨੀ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਜਾਇਸਵਾਲ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਚੰਦਨ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸੱਚਰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
