ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ

Bhawanigarh News(ਕੀਰਤੀ ਪਾਲ): ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਾੜੀ ਗੱਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।