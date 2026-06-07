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ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਉੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ

Bhawanigarh News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:05 PM IST
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਉੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਉੱਡੇ ਲ
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