ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼

Bhojpuri actress Akanksha Dubey suicide death news: ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੋਮੇਂਦਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਦੋਹੀ ਦੇ ਚੌਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਰਸੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਹੌਟ ਡਾਂਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh latest news: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਵੀਡੀਓ

ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੋਮੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੂਬੇ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

(For more news apart from Bhojpuri actress Akanksha Dubey's suicide death, stay tuned to Zee PHH)