/ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲਾ: ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

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Bhola Drug Syndicate Case: ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
NDPS Act ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਬਣੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ NDPS Act ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Deep Singh ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ Deep Singh ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Deep Singh ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘Top Priority’ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘Top Priority’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।