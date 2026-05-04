Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3203468
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 04, 2026, 07:39 AM IST

Trending Photos

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਐਫਸੀਸੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ SR-19, ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ (ਦੋਵੇਂ ਪਲਵਲ, ਹਰਿਆਣਾ), ਅਮਨ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੇਬਲ (15 ਬੋਤਲਾਂ), ਬਲੂ ਲੇਬਲ (9), ਗਲੇਨਲਿਵੇਟ 15 ਸਾਲ (8), ਗਲੇਨਲਿਵੇਟ 12 ਸਾਲ (9), ਸ਼ਿਵਾਸ ਰੀਗਲ 12 ਸਾਲ (14), ਜੈਗਰਮਿਸਟਰ (2), ਗਲੇਨਫਿਡਿਕ ਅਤੇ ਵੈਟ (2), ਡਬਲ ਬਲੈਕ (1), ਸਿਲਵਰ ਪੈਟਰਨ (1), 1800 ਬਲਾਂਕੋ (1), ਕੇਮਬ੍ਰਿਜ ਜਿਨ (1), ਡਾਨ ਜੂਲਿਓ 1942 (1), ਰੋਕੋ ਜਿਨ (1) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 20 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 85 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਕੈਪ ਸੀਲ ਦੇ ਦੋ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਕਲੀ ਕੈਪ ਸੀਲ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾ਼ੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

zirakpur newsFake Liquor Mafiapunjabi news

Trending news

Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Amritsar accident
ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਈ 2026
Sri Akal Takht Sahib
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ
amritsar news
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
Gurmeet Singh Khudian
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ: ਖੁੱਡੀਆਂ
Fatehgarh Sahib Doctor Suicide
ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
Dharamsala News
धर्मशाला में IPL मैचों को लेकर प्रशासन अलर्ट; पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम
Amritsar Police Arms Smuggling Bust
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ropar news
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜੇ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ