ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਐਫਸੀਸੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ SR-19, ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ (ਦੋਵੇਂ ਪਲਵਲ, ਹਰਿਆਣਾ), ਅਮਨ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੇਬਲ (15 ਬੋਤਲਾਂ), ਬਲੂ ਲੇਬਲ (9), ਗਲੇਨਲਿਵੇਟ 15 ਸਾਲ (8), ਗਲੇਨਲਿਵੇਟ 12 ਸਾਲ (9), ਸ਼ਿਵਾਸ ਰੀਗਲ 12 ਸਾਲ (14), ਜੈਗਰਮਿਸਟਰ (2), ਗਲੇਨਫਿਡਿਕ ਅਤੇ ਵੈਟ (2), ਡਬਲ ਬਲੈਕ (1), ਸਿਲਵਰ ਪੈਟਰਨ (1), 1800 ਬਲਾਂਕੋ (1), ਕੇਮਬ੍ਰਿਜ ਜਿਨ (1), ਡਾਨ ਜੂਲਿਓ 1942 (1), ਰੋਕੋ ਜਿਨ (1) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 20 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 85 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਕੈਪ ਸੀਲ ਦੇ ਦੋ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਕਲੀ ਕੈਪ ਸੀਲ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾ਼ੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।