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ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

Faridkot Farmers Dharna News: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 31, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:41 PM IST
ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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