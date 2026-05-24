Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3227723
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

Sultanpur Lodhi News : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 24, 2026, 04:41 PM IST

Trending Photos

'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

Sultanpur Lodhi News (ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Sultanpur Lodhi newsMLA Rana Inder Pratap Singhpunjabi news

Trending news

Lehra News
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ; ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਹ ਆਗੂ
Bhagwant Mann honored players
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ
Kapurthala jail clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Amritsar incident
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Sultanpur Lodhi Political Tension
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ; MLA ਰਾਣਾ ਦਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
Shimla HRTC Strike News
HRTC बसों के पहिए थमे, वोल्वो चालक से मारपीट के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन
Himachal news
हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं नए जिले! सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग को दी मंजूरी
Lalru factory Fire
ਲਾਲੜੂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ
amritsar news
ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ASI ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਪੁਲਿਸ